Der amerikanische Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem hat vermehrte Nachtflüge angekündigt. Nach Angaben der Airbase werden die Piloten in den kommenden drei Wochen verstärkt in der Dunkelheit fliegen. Dies sei wichtig damit die Piloten der Airbase das Fliegen mit Nachtsichtbrille trainieren könnten. Das in Spangdahlem stationierte 52. Geschwader führt nach eigenen Angaben jeweils im Frühjahr und im Herbst Nachtflüge durch.