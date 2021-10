Aggy Mock feiert Jubiläum: 1.000 Spiele mit den Gladiators

Fans des Trierer Basketballs kennen und lieben ihn. Aggy Mock hat Legendenstatus, ist viel mehr als nur ein Teambetreuer. Jetzt läuft er zum 1.000sten Mal mit den Gladiators auf.

Die einen nennen ihn einen Exzentriker, für die anderen ist er das Herz und die Seele des Trierer Basketballs. Aggy Mock steht am Samstag zum 1.000sten Mal mit den Gladiators auf dem Spielfeld. Dort sorgte er schon für Entertainment, als das Regelwerk im deutschen Basketball noch gar keine Maskottchen und Cheerleader auf dem Spielfeld vorsah. Aber Aggy Mock wäre nicht Aggy Mock, wenn er es nicht trotzdem gemacht hätte.

So fing alles an

1985 fängt alles an: Damals hat Axel "Aggy" Mock seine eigene Praxis in Trier. Ein Spieler des TV Germania, wie die Basketballer damals noch heißen, braucht einen Tape-Verband für sein Knie. Kurzerhand begleitet Aggy Mock ihn zum nächsten Spiel der Mannschaft. "Und dann bin ich da irgendwie kleben geblieben", erzählt Mock mit einem Grinsen im Gesicht.

Vom Masseur zum Mädchen für alles

Eigentlich ist der 62-Jährige Masseur. Das hat er gelernt. Doch schon bald findet er sich beim Waschen der Trikots wieder, räumt die Kabinen auf, übernimmt auch Aufgaben des Hallenwarts. "Für mich ergeben sich täglich alle möglichen und unmöglichen Berufsaufgaben", meint Aggy Mock. Abends nach den Spielen wird es oft spät, weil die Trierer Arena für andere Veranstaltungen wieder zurückgebaut werden muss. Aber das scheint Aggy Mock wenig zu stören.

Die Aufschrift auf seinem T-Shirt hat ebenso Kultstatus, wie der Mann, der es trägt: Aggy Mock findet, nur Masseure machen Frauen wirklich glücklich. Simon Engelbert/ PHOTOGROOVE Bild in Detailansicht öffnen Aggy Mock (hinten, zweiter von links) ist beim Aufstieg der Basketballer 1989/1990 mit dabei. Simon Engelbert/ PHOTOGROOVE Bild in Detailansicht öffnen Aggy Mock (ganz links) gehört einfach dazu, ist mehr als nur ein Teambetreuer. Er bügelt den Spielern auch schon mal ihre Socken. Simon Engelbert/ PHOTOGROOVE Bild in Detailansicht öffnen Eigentlich arbeitete Aggy Mock als Masseur für die Trierer Basketballer, avancierte aber schon bald zum Entertainer auf dem Spielfeld, wurde zum Maskottchen und ein-Mann-Cheerleading-Team. Simon Engelbert/ PHOTOGROOVE Bild in Detailansicht öffnen Bei 1.000 Liga- und Play Off Spielen war Aggy Mock dabei, wenn die Gladiators am Samstag gegen Nürnberg gespielt haben. Dann wird es noch 111 weitere geben, bevor Aggy Mock - zumindest im Profibereich - in den Ruhestand geht. Simon Engelbert/ PHOTOGROOVE Bild in Detailansicht öffnen

Ohne Aggy Mock geht es nicht

"Ich konnte schon als Kind nie still sitzen. Ich bin ein Zappelphilipp, fertig, aus", sagt Mock über sich selbst. Mit seiner Energie und seinem Engagement hat er sich bei den Gladiators unentbehrlich gemacht. "Wenn der Aggy mal eine Woche krank ist, dann sind wir restlos verloren", erzählt Alex Lessenich, Pressesprecher der Gladiators. "Wir haben hier Spieler, die waren auf den krassesten Colleges in den USA und hatten da mit fünf Leuten nicht den Service, den Aggy hier alleine stemmt."

"Ich hab Aggy sogar schon die Socken der Spieler bügeln sehen."

Einer, auf den man sich verlassen kann

Doch Aggy Mock ist viel mehr als nur ein Exzentriker mit Legendenstatus. "Was in der Kabine oder im Bus passiert, das bleibt auch in der Kabine", so Mock. Man merkt, das Vertrauen der Spieler ist ihm wichtig. Allerdings hat Aggy Mock neben dem Basketball noch eine weitere Liebe: den Karneval.

Nach 1.111 Spielen soll Schluss sein

Als eingefleischter Karnevalist kann Aggy Mock nicht einfach irgendwann aufhören. Genau 1.111 Spiele sollen es sein, bevor der 62-Jährige sich aus dem Profibasketball verabschieden will. Für 111 weitere Partien bleibt er den Gladiators und den Fans also noch erhalten. Und auch danach will er sich nicht gänzlich zur Ruhe setzen, sondern im Jugendbereich weiter aktiv sein. Denn Rente? Das ist nichts für ihn.