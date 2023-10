Ein Fahrer eines Transporters soll eine Radfahrerin angefahren haben und dann einfach weitergefahren sein. Die Frau wollte den Mann daraufhin zur Rede stellen. Mit Folgen.

Der Autofahrer habe am Donnerstag die Radfahrerin beim Überholen in der Nähe des Hauptbahnhofs mit dem Außenspiegel am Arm gestreift. Das teilte die Polizei Trier mit. Die 45-Jährige sei dadurch vom Sattel gestoßen worden, habe aber in letzter Sekunde einen Sturz verhindern können, so die Polizei weiter. Die Frau wurde demnach am linken Arm leicht verletzt.

Radfahrerin folgt Transporter und stellt Fahrer zur Rede

Der Transporter soll daraufhin unbeirrt seine Fahrt fortgesetzt haben, habe aber wegen des Verkehrs kurz darauf anhalten müssen. Die Radfahrerin sei dem Wagen hinterhergefahren. Sie soll daraufhin ihr Rad und ihre Tasche schräg vor dem Wagen abgelegt und den Fahrer zur Rede gestellt haben.

Dieser habe sich davon jedoch unbeeindruckt gezeigt und fuhr mit seinem Transporter über das Rad und die Tasche. Beides wurde nach Angaben der Polizei dadurch beschädigt. Seine Fahrt habe der Mann schließlich in Richtung Nordallee fortgesetzt.

Zeugen notieren Kennzeichen

Zeugen notierten sich das Kennzeichens des Transporters. Die Polizei ermittelte den Fahrer und beschlagnahmte seinen Führerschein. Gegen den 73-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Trier entgegen.