In Trier ist seit ungefähr zwei Wochen eine Bande von Bettlern unterwegs, die sich als Kriegsflüchtlinge ausgibt und auf aggressive Weise bettelt. Wer nichts gibt, wird beschimpft.

Betteln an sich ist nicht verboten, schreibt die Polizei als Antwort auf unsere Nachfrage. Aggressives und organisiertes Betteln aber verbietet die Stadt Trier. Deswegen ist der Kommunale Vollzugsdienst zusammen mit der Polizei aktuell öfter in der Stadt unterwegs, um Präsenz zu zeigen und Bettler davon abzuhalten, Passanten aggressiv anzusprechen. Denn die Stadt Trier warnt vor einer organisierten Bande von Bettlern, die seit ungefähr zwei Wochen in Trier unterwegs ist.

Aggressive Bettler gehen auch Wartende an einem Imbiss in der Fußgängerzone in Trier um Geld an. SWR

Bettler geben sich als Kriegsflüchtlinge aus

Mit Schlafsäcken und Decken unter dem Arm geben die Bettler sich als Flüchtlinge aus der Ukraine aus. Sie sprechen Passanten beim Vorbeigehen oder aber auch an Tischen von Cafes, Lokalen und sogar in Läden an. Lehnt man eine Spende ab, bekommt man böse Kommentare oder Drohgebärden, erzählt Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative Trier.

"Es ist beschämend das Leid der Menschen aus der Ukraine auszunutzen, um Geld zu erbetteln."

Wie man sich am besten verhält

Sterzenbach rät Passanten davon ab, Geld an besonders aggressive Bettler zu spenden. Erstens hätten die Bettler selbst nur wenig davon, da sie in mafiösen Strukturen organisiert seien und das Geld abgeben müssten. Zweitens würde die Bande die Stadt schneller verlassen, wenn sie wenig Geld bekomme. Denn die Bettler, die ursprünglich aus Ost-Europa stammen, zögen von Stadt zu Stadt.

Auch die Polizei und der Kommunale Vollzugsdienst raten mit einem bestimmten "Nein" auf das aggressive Betteln zu reagieren und sich so gut es geht von der Person zu distanzieren. Die Stadt ruft Passanten, die angesprochen werden oder eine Bettel-Situation beobachten, dazu auf, den Kommunalen Vollzugsdienst oder die Polizei zu informieren. Ideal sei es, wenn diese Verbindung mit Ortsangaben bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gehalten werden könne. Am wichtigsten sei es aber, sich nicht selber in Gefahr zu bringen.

Platzverweis als weitere Maßnahme

Gastronomen können die aggressiven Bettler von ihrer Terrasse verweisen. Wird das nicht respektiert, sollte die Polizei gerufen werden. Diese kann einen Platzverweis aussprechen.