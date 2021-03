Die Agentur für Arbeit Trier weist zum Weltfrauentag heute darauf hin, dass die Coronakrise Frauen auf dem Arbeitsmarkt stärker benachteiligt hat als Männer. Frauen würden in systemrelevanten Berufen auch deutlich schlechter bezahlt als Männer, teilte die Agentur für Arbeit mit. Ob Einzelhandelskauffrau in der Lebensmittelbranche, Krankenschwester oder Altenpflegerin – eine Analyse der Gehälter zeige, dass Männer im gleichen Beruf höhere Einkommen hätten. In der Coronakrise seien viele Branchen von Kurzarbeit betroffen, in denen mehr Frauen arbeiteten, zum Beispiel im Gastgewerbe und im Handel. Frauen erhielten auch seltener eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes vom Arbeitgeber als Männer. In den von den Lockdowns betroffenen Branchen arbeiteten zudem überwiegend Frauen als geringfügig Beschäftigte, die weder Anspruch auf Arbeitslosen- noch auf Kurzarbeitergeld hätten.