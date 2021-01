per Mail teilen

Die Agentur für Arbeit Trier und die Jobcenter der Region Trier wollen Menschen, die nach einer Familienphase wieder in den Beruf einsteigen möchten, helfen. Dazu gibt es am 26. Januar eine Telefonaktion. Wie die Agentur für Arbeit Trier mitteilte, richtet sich das Angebot gezielt an Frauen und Männer, die nach Elternzeit oder der Pflege von Angehörigen eine Stelle suchen.

Interessierte können sich direkt und unkompliziert von Beauftragten für Chancengleichheit beraten lassen. Es geht um Chancen auf dem Arbeitsmarkt der Region Trier, berufliche Qualifizierung, finanzielle Hilfen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Gerade wegen der aktuellen Einschränkungen durch die Coronapandemie sei der berufliche Wiedereinstieg etwas schwieriger, so die Agentur für Arbeit. Es gebe aber in der Region Trier viele Möglichkeiten, wieder in den Beruf einzusteigen und dabei auch finanziell unterstützt zu werden.