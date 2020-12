per Mail teilen

In Idar-Oberstein beginnt heute der Parteitag der rheinland-pfälzischen AfD. Im Mittelpunkt heute steht das Programm zur Landtagswahl im kommenden Jahr. Außerdem will die Partei morgen die Kandidaten für die Landtagswahl aufstellen. Spitzenkandidat wird voraussichtlich Landeschef Michael Frisch aus Trier werden. Zum Parteitag in der Messehalle Idar-Oberstein haben sich nach AfD-Angaben bisher etwa 300 Mitglieder angemeldet.