AfD-Direktkandidat Andreas Heinz aus Orenhofen im Eifelkreis Bitburg-Prüm plant im Falle einer Wahl sein Landtagsmandat abzulehnen. Das sagte Heinz dem SWR. Er sei strikt gegen Extremismus und ziehe Konsequenzen aus den jüngsten Enthüllungen des ARD Magazins Report Mainz.

Er habe sich beim Landeswahlleiter erkundigt, ob er seine AfD-Direktkandidatur im Wahlkreis Trier-Schweich noch niederlegen kann. Das sei nicht möglich, so Heinz. Er habe dann den Landesverband der AfD informiert, dass er kein Mandat für die Partei annehmen wird.

Der Orenhofener begründet seine Reaktion hauptsächlich mit den jüngsten Enthüllungen von Report Mainz. Demnach arbeitete ein ehemals polizeibekannter Rechtsextremer 2019 als Minijobber im Trierer AfD-Kreisverband und anschließend in der AfD-Stadtratsfraktion. AfD-Spitzenkandidat Michael Frisch war und ist Vorsitzender von beiden.

Heinz sagte dem SWR, er lehne Extremismus strikt ab. Das habe er der AfD bereits mitgeteilt, bevor er die Kandidatur angenommen habe. Er sehe sich selbst als einen Bürgerlich-Konservativen, im Sinne einer CDU/CSU wie zu Zeiten von Helmut Kohl und Franz-Josef Strauß.



Mit Anfang 20 sei er einmal Mitglied der Jungen Union gewesen. Seitdem habe er keiner Partei mehr angehört, auch nicht der AfD, so Heinz. Die AfD sei in den vergangenen Jahren mehrfach auf ihn zugekommen, ob er nicht für sie antreten wolle. Am Ende habe er zugesagt.

Dass er nun nicht mehr für die AfD kandidieren will, liege aber nicht allein an den Report-Enthüllungen Er habe schon Wochen zuvor mit der AfD gehadert, weil es an interner Kommunikation gemangelt und er sich allein gelassen gefühlt habe.



Mutmaßungen von Michael Frisch gegenüber dem SWR, wonach Heinz deshalb nicht mehr kandidieren wolle, weil er von seinem privaten Umfeld wegen seines AfD-Engagements unter Druck gesetzt werde, widerspricht Heinz. Er stehe zu seinen Überzeugungen, wolle aber mit Extremismus nichts zu tun haben.