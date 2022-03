Afas suchen nach Pflegestellen für Haustiere von Ukrainern

Die Aufnahmestellen für Geflüchtete in der Region Trier suchen nach Pflegestellen für Haustiere von Ukrainern. Aus Platz- und Hygienegründen könnten Hunde und Katzen nicht in den Unterkünften der Asylbewerber bleiben, so der Leiter der Einrichtungen. Die Vermittlung laufe bislang gut. Rund 30 Tiere, die zunächst in den Unterkünften in Trier, Bitburg und Hermeskeil ankamen, seien mittlerweile bei Privatleuten untergebracht. Weil aber mit weiteren Geflüchteten auch immer mehr Katzen und Hunde die Region erreichen, würden weiterhin Pflegestellen gebraucht. Dort sollen die Tiere unterkommen, bis ihre ukrainischen Besitzer einen festen Wohnsitz gefunden haben und sich wieder selbst um sie kümmern können.