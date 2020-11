In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil sind 37 neue Infektionen mit dem Corona-Virus festgestellt worden. Damit erhöht sich die Zahl der aktuell mit dem Corona-Virus infizierten Menschen auf 59. Wie die Kreisverwaltung Trier-Saarburg mitteilt, steht die ganze Einrichtung wieder unter Quarantäne. In der Afa in Hermeskeil leben derzeit etwa 700 Menschen.