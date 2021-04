Das Rote Kreuz hat sich als Sozialdienstleister für die im Sommer in Bitburg startende Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) beworben. Doch das Rennen hat ein anderer gemacht.

Die Enttäuschung bei Rainer Hoffmann, dem Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes im Eifelkreis Bitburg-Prüm, ist sehr groß. Das DRK habe sich mit einem herausragenden Konzept erneut um die Trägerschaft der Sozialdienstleistungen für die neue AfA Bitburg beworben.

Letztendlich habe man gegen einen gewerblichen Anbieter verloren. Die Firma "European Homecare" aus Essen wird die AfA in Bitburg betreiben, teilte die Aufsichtsbehörde ADD in Trier mit.

Die AfA in Bitburg entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes (Symbolbild). dpa Bildfunk Picture Alliance

"Wenn man uns in Großlagen braucht, ruft man uns, in nachhaltigen Betreuungen fliegt man in Entscheidungen raus." Rainer Hoffmann, Kreisgeschäftsführer des DRK Bitburg

DRK ist an Tarifverträge gebunden

Während der Flüchtlingskrise 2015/2016 hatten in der Anfangsphase mehr als 200 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitbareiter des Deutschen Roten Kreuzes bis zu 1.500 Flüchtlinge in Bitburg im Auftrag des Landes betreut. Das war eine riesige Herausforderung, sagt Hoffmann, die aber zur größten Zufriedenheit - auch des Landes - geleistet wurde.

Auf Grundlage dieser Erfahrungen habe man die Bewerbung für den Betrieb der AfA abgegeben. Das DRK sei an Tarifverträge gebunden. Mit gewerblichen, teilweise nicht tarifgebundenen Firmen könne man nicht mithalten.

ADD: Neben dem Preis auch inhaltliche Aspekte abgefragt

Die für die Ausschreibung zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD in Trier teilte mit, dass die Ausschreibung der Sozialdienstleistungen für die Aufnahmeeinrichtung in Bitburg aufgrund vergaberechtlicher Vorgaben erfolge. Im Verfahren würden neben dem Preis auch inhaltliche Aspekte abgefragt. Diese würden anhand einer Bewertungsmatrix, die den Bietern zur Verfügung steht, bewertet und gewichtet.

"Wir haben nie geguckt, ist es Tag, ist es Nacht, ist es Sonntag." Monika Fink, Präsidentin des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes im Eifelkreis

Monika Fink ist die Präsidentin des DRK in Bitburg. Sie hat vor sechs Jahren selbst als Ehrenamtliche mitgeholfen. Auch sie ist sehr enttäuscht. Damals, als man alles in Windeseile aufgebaut habe, seien alle da gewesen, jetzt höre man von keinem etwas. Viele Ehrenamtliche fragten sich jetzt: Haben sie damals ihre Arbeit nicht gut gemacht?

Essener Unternehmen betreibt 100 Einrichtungen

Das Unternehmen "European Homecare" wird nach Angaben der ADD neuer Sozialdienstleister in der AfA in Bitburg. Im Sommer soll es so weit sein. Nach Auskunft des Pressesprechers Thomas Hüser gehören um die 100 Einrichtungen zu dem Unternehmen. Man sei in elf Bundesländern tätig und habe ein breites Netz von Mitarbeitern. Die Akquise für Mitarbeiter in Bitburg laufe schon.

Die AfA Bitburg wird nach Angaben der ADD Trier als Außenstelle der AfA Trier betrieben. Es werden fünf Landesmitarbeitende dort arbeiten.