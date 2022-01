Hausarzt hört auf: Ärztemangel in Gerolstein spitzt sich zu

per Mail teilen

Rund 1.000 Menschen in und um Gerolstein haben demnächst keinen Hausarzt mehr. Ihr Arzt schließt seine Praxis und die anderen Mediziner in der Umgebung nehmen keine Patienten mehr auf.

Hausarzt Dr. Brochhausen in Gerolstein ist eigentlich noch nicht im Rentenalter. Seine Praxis schließt er dennoch im März 2022. Aus persönlichen Gründen.

Bislang gibt es keinen Nachfolger. Das bedeutet, dass sich die etwa 1.000 Patienten einen neuen Hausarzt suchen müssen. Doch das gestaltet sich schwierig, denn andere Ärzte in der Umgebung nehmen keine neuen Patienten mehr an.

Schließt demnächst: Die Praxis Dr. Brochhausen in Gerolstein SWR

Viele Ärzte in der Vulkaneifel gehen bald in Rente

Die Situation in Gerolstein ist kein Einzelfall. In der gesamten Vulkaneifel droht ein Hausarztmangel. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Grund ist der demografische Wandel.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung gehen 65 Prozent der Ärzte in der Vulkaneifel in den kommenden drei Jahren in den Ruhestand. Nachwuchs gibt es kaum, denn junge Ärzte träumen selten davon, Hausarzt auf dem Land zu werden.

Kassenärztliche Vereinigung: Gerolstein ist überversorgt

Doch in Gerolstein gibt es einen weiteren Grund für den Ärztemangel, der zunächst paradox klingt: Der Versorgungsbereich dort ist von der Kassenärztlichen Vereinigung als überversorgt eingestuft worden. Deshalb bekommen neue Ärzte keine Zulassung.

Die Kassenärztliche Vereinigung muss sich an die Richtlinie der Bedarfsplanung halten. Diese gibt gesetzlich vor, wie viele Ärzte in einer Region eine Zulassung bekommen. Die KV selbst fordert bereits seit Langem, dass diese Regel reformiert wird.

Was bedeutet Bedarfsplanung? Wo sich Mediziner niederlassen können, hängt von der Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Sie regelt, wie viele Ärzte es in einer Region gibt und wie sie verteilt sind. Die Bevölkerungszahl einer Region ist ausschlaggebend, wie viele Ärzte für eine bedarfsgerechte ambulante Versorgung notwendig sind. Idealerweise sollte das Verhältnis einem Versorgungsgrad von 100 Prozent entsprechen. Ein Planungsbereich gilt als überversorgt und damit gesperrt, wenn die Arzt-Dichte einen Wert von über 110 Prozent erreicht. Dann gilt ein Zulassungsstopp. Ärzte können sich dort nur dann neu niederlassen, wenn jemand anderes die Zulassung zurückgibt und damit ein Sitz frei wird. Kritiker bemängeln, dass für eine hilfreiche Planung grundlegende Daten fehlten. So gebe es keine Daten, die zeigen, wie viele Versorgungsstunden eines Hausarztes, eines Augenarztes oder eines Kardiologen beispielsweise ein Rentner im Schnitt für eine angemesssene Versorgung benötigt.

Junger Arzt in Gerolstein ist frustriert

Auch Florian Dunkel, der jüngste Haus- und Notarzt in Gerolstein, kritisiert die Bedarfsplanung. Als Hausarzt hat er nur eine halbe Stelle. Eine ganze Stelle bekommt er nicht, weil die Region Gerolstein offiziell überversorgt ist. Doch täglich klingelt das Telefon in seiner Praxis Sturm. Viele Menschen suchen einen neuen Arzt.

"Die Aussage, dass unser Bereich überversorgt ist, ist Schwachsinn. Die Bedarfsplanung ist nicht mehr zeitgemäß. Der Großteil der Patienten von Dr. Brochhausen wird nicht bei anderen Ärzten unterkommen."

Haus- und Notarzt Florian Dunkel aus Gerolstein warnt seit mehreren Jahren im Stadtrat vor einem akuten Ärztemangel in der Region. SWR

Viele Vorschläge - doch noch keine Lösung

Florian Dunkel möchte etwas an der Situation ändern. Auf politischer Ebene sei jahrelang nichts unternommen worden, so seine Kritik. Deshalb hat Dunkel sich vor drei Jahren bei der CDU im Stadtrat von Gerolstein engagiert und versucht, Vorschläge umzusetzen.

Es gebe viele Möglichkeiten, Ärzte ins Gerolsteiner Land zu locken, sagt Dunkel. Zum Beispiel ein Mentorenprogramm, welches Medizinstudenten einlädt und ihnen ein Erlebniswochendende in der Region bietet. Außerdem könnte ein Ärztehaus aufgebaut werden. Er sei frustriert. "Bisher wurde nichts umgesetzt. Die lokalen Politiker wirken hilf- und planlos", so Dunkel.

Lokale Politik sucht nach Übergangslösung

Bei der Verbandsgemeinde suche man nach einer "vorübergehenden Lösung", sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Gerolstein, Hans Peter Böffgen. Doch es sei noch nichts spruchreif. In der kommenden Woche werde sich der Stadtrat mit dem Thema befassen. Bis dahin will sich der Bürgermeister nicht äußern.

Hausarzt Florian Dunkel hält es für unwahrscheinlich, dass ein Mediziner die Praxis von Dr. Brochhausen in Gerolstein vorübergehend übernimmt. Und falls doch, sei es eben noch immer keine langfristige Lösung.