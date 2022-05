Aeroflot schließt Vertriebsbüro am Flughafen Hahn

Die russische Fluggesellschaft Aeroflot hat offenbar ihr Vertriebsbüro zur Vermittlung von Fracht am Flughafen Hahn geschlossen. Nach SWR-Informationen haben dort zuletzt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gearbeitet. Recherchen vor Ort haben ergeben, dass unter anderem die Schilder am ehemaligen Unternehmenssitz abmontiert wurden. Flughafenkenner gehen davon aus, dass das Unternehmen damit die Konsequenzen aus dem Flugverbot zieht, das die Europäische Union gegen russische Fluglinien für ihren Luftraum verhängt hat. Das Branchenmagazin aeroTelegraph hatte bereits im März mit Berufung auf Aeroflot-Mitarbeiterkreise berichtet, dass die Auslandsbüros aufgefordert worden seien, eine Schließung zu prüfen. Aeroflot gehe nicht davon aus, auf absehbare Zeit wieder Geschäfte in der EU machen zu können, heißt es in dem Bericht. Auf eine SWR-Anfrage hat Aeroflot bislang nicht reagiert.