Ärger um Straßenausbau in Uersfeld in der Vulkaneifel

In Uersfeld soll eine Straße gebaut werden, wo vorher 30 Jahre lang Schotter lag. Aber doch bitte nicht so, sagen die Anwohner und fühlen sich vom Gemeinderat übergangen.

Wer nach Uersfeld im äußersten Zipfel des Kreises Vulkaneifel fährt, der muss durch einige Eifeldörfer hindurch – mit derart kaputten Straßen, dass das Auto regelrecht über die Schlaglöcher hüpft. In Uersfeld soll jetzt eine ganz neue Straße gebaut werden – doch die Anwohner wollen sie nicht. Was ist also das Problem?

Das zu beantworten, ist etwas kompliziert: Wilfried Jax hat vor 30 Jahren ein Haus am Brämelenweg gebaut. Rechts, links und vor seinem Haus gibt es andere Grundstücke, dahinter ist ein Feld. Zu seinem Haus führt seit 30 Jahren keine befestigte Straße - von Süden und von Osten her gelangt man auf Schotterwegen zu Jax.

Wilfried Jax (links) und Stefan Lanser (rechts) wollen nicht, dass der Schotterweg rechts von ihnen befestigt würde. Der führt zwar an ihren Grundstücken vorbei - als Straße könnten sie ihn aber nicht nutzen, denn ihre Einfahrten liegen jeweils auf der anderen Seite. SWR Anna-Carina Blessmann

"Wir wohnen seit 1992 hier und haben bis heute keine Straße. Deshalb habe ich den Gemeinderat gebeten, dass hier mal eine Erschließungsstraße gebaut wird." Denn mit Erteilung der Baugenehmigung für sein Haus hat die Gemeinde auch die Zusage gegeben, eine Straße dorthin zu bauen. Sonst hätte die Genehmigung gar nicht erteilt werden dürfen, das sieht auch die Gemeinde Uersfeld so.

Straße ohne Zufahrten auch ohne Nutzen

Deshalb hat der Gemeinderat dann auch Mitte Oktober einstimmig beschlossen, dass eine Erschließungsstraße gebaut wird. Die wollen aber weder Jax noch die vier anderen betroffenen Anlieger haben. Der Grund: Die Gemeinde will den Schotterweg ausbauen, der von Süden her zu Jax' Haus führt - den Brämelenweg.

Die Straße, die der Gemeinderat plant, führt zwar an Stefan Lansers Grundstück vorbei. Er könnte sie aber nicht nutzen, weil hier sein Grundstückszaun steht und die Zufahrt zu seinem Haus an der gegenüberliegenden Straße liegt. SWR Anna-Carina Blessmann

Dort grenzen auch die Grundstücke vier weiterer Anlieger an. Den Weg nutze aber kaum jemand, weil die Zufahrten für Autos auf die Grundstücke jeweils in anderen Straßen liegen. Am Weg aus Richtung Süden stehen Zäune, die Grundstücke sind von dort aus gar nicht zugänglich. Auch andere Fahrzeuge, etwa von der Müllabfuhr, könnten den Brämelenweg nicht nutzen, weil er zu eng sei und es kaum Wendemöglichkeit gebe.

"Meine Zufahrt zu meinem Haus ist in der Straße Zum Sportplatz. Also genau gegenüber. Am Brämelenweg habe ich eine Wiese. Da brauche ich keinen Weg."

Wilfried Jax nutzt den Wirtschaftsweg, der hinter seinem Haus vor dem Feld liegt, um in seine Einfahrt zu fahren. Würde dieser Weg ausgebaut - wie er sich das gewünscht hätte - müsste nur er dafür zahlen, sagt er. Mit den Plänen des Gemeinderats jetzt würden aber auch seine Nachbarn im Brämelenweg zur Kasse gebeten.

Anlieger müssen Straßenausbau bezahlen

Und das ist es, was die Anlieger stört. Dass sie für eine Straße zahlen müssten, die sie nicht nutzen wollen: "Kosten sind das auch. Ich habe den Löwenanteil, weil mein Grundstück das breiteste ist", sagt Jax' Nachbar Stefan Lanser.

Denn laut Baugesetzbuch müssen Gemeinden mindestens 10 Prozent einer Erschließung zahlen - können im Umkehrschluss aber bis zu 90 Prozent auf die Anlieger umlegen. Bei den aktuell immer weiter steigenden Baukosten kann niemand sagen, wie teuer das für die Anlieger wirklich wird. Jax rechnet aber mit 2.000 bis 3.000 Euro pro Anlieger.

Enttäuschung bei den Anliegern

Die Anlieger sind aber auch darüber hinaus enttäuscht vom Gemeinderat: Vor dessen Sitzung habe es eine Anliegerversammlung gegeben, in der die Anlieger auch nach ihrer Meinung zum Straßenbau gefragt wurden. Alle hätten sich dagegen ausgesprochen.

Jax sagt, der Gemeinderat habe zugesagt, im Sinne der Anlieger zu entscheiden: "Man hat aber dann ohne Diskussion einstimmig genau das Gegenteil im Gemeinderat beschlossen. Nämlich das, was die Anlieger nicht wollen." Seitdem habe der Gemeinderat auch nicht auf E-Mails und Widersprüche der Anlieger reagiert.

"Es kann nicht sein, dass die den Anliegern sagen: 'Wir stimmen in Ihrem Interesse.' Und eine halbe Stunde später ist genau das Gegenteil der Fall."

Bürgermeister Uersfeld: Keine andere Möglichkeit

Der Bürgermeister von Uersfeld, Andreas Daniels, sagt, der Gemeinde seien im Grunde genommen die Hände gebunden. Jax habe schließlich einen Rechtsanspruch auf eine Straße: "Weil der Bebauungsplan der Gemeinde die Herstellung der Straße seit über 30 Jahren vorsieht und die Gemeinde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens schon vor 30 Jahren zugesagt hatte, die Straße als Erschließungsstraße herzustellen."

Im Moment gibt es im Brämelenweg in Uersfeld nur Schotterwege - seit 30 Jahren. SWR Anna-Carina Blessmann

Aber eben für die Erschließung der Straße von Süden her, dem eigentlichen Brämelenweg - nicht dem Wirtschaftsweg oberhalb von Jax' Haus. Der könnte zwar theoretisch auch ausgebaut werden, so Daniels. Weil er aber nicht zum ausgewiesenen Baugebiet gehört, müsse der Weg in einem mehrjährigen Bebauungsplanverfahren umfunktioniert werden - und dessen Ausgang sei ungewiss.

Zudem müssten dann wiederum andere Anlieger für den Ausbau des Wirtschaftsweges zahlen, obwohl sie mit dem Brämelenweg und damit mit Jax' Rechtsanspruch auf einen Ausbau gar nichts zu tun haben, sagt Daniels. Ein Anlieger des Wirtschaftswegs habe ihm gesagt, dass er auf keinen Fall einen Ausbau wolle.

"Und dann bliebe der Brämelenweg, der schon seit 30 Jahren als Erschließungsstraße ausgewiesen ist, weiterhin als Schotterweg liegen. Dem Gemeinderat könnte weiter Untätigkeit vorgeworfen werden."

Gemeinde habe genügend informiert

Zuständig sei so oder so der Gemeinderat, sagt Daniels: "Eine Beteiligung oder gar eine Entscheidungsgewalt der Anwohner sieht unser Recht nicht vor." Dennoch sei es gängige Praxis, die betroffenen Anwohner in Anliegerversammlungen zu informieren und sie anzuhören.

Bei dieser Versammlung sei den anwesenden Ratsmitgliedern zwar wichtig gewesen, die Meinung der Anlieger zu hören und ihre Interessen zu berücksichtigen: "Aber eine Zusage, wonach der Gemeinderat so entscheidet, wie es die Anlieger wünschen, ist gar nicht möglich. Weil jedes Ratsmitglied in seiner Entscheidung frei, ungebunden und nur seinem Gewissen unterworfen ist", sagt Daniels.

Hier, hinter seinem Haus, hätte Wilfried Jax gerne eine befestigte Straße. Denn hier ist seine Zufahrt. SWR Anna-Carina Blessmann

Die Anlieger seien in der Versammlung auch darüber informiert worden, dass die Gemeinde zur Erschließung verpflichtet ist. Deshalb möchte Daniels auch den Vorwurf nicht stehen lassen, es habe nicht genügend Informationen gegeben. Der Antragsteller selbst, Wilfried Jax, habe auf die Erschließung einer Straße zu seinem Haus bestanden.

"Der Gemeinderat musste sich in der Versammlung auch den massiven Vorwurf gefallen lassen, 30 Jahre lang die Erschließungsstraße nicht hergestellt zu haben, obwohl es die Verpflichtung dazu gab. Möglicherweise auch unter diesem Eindruck haben die Ratsmitglieder in der anschließenden Gemeinderatssitzung einstimmig für die erstmalige Herstellung der Erschließungsstraße gestimmt."

Lösung des Konflikts in Sicht?

Jax will also eine Straße haben, nicht aber die, die ihm rechtlich zusteht. Die Gemeinde will eine Straße bauen, nicht aber die, die Jax gerne hätte. Das Problem wird sich also wohl vorerst nicht lösen lassen. Noch ist aber nichts Weiteres entschieden.

Die Gemeinde wird jetzt ein Planungsbüro für einen Entwurf und eine Kostenschätzung beauftragen. Danach gibt es wieder Anliegerversammlungen, wie der Ausbau überhaupt aussehen soll - also, ob die Straße zum Beispiel gepflastert oder geteert wird, so Daniels.

"Wir sprechen hier von keinen 50 Metern Straße und ich denke, es ist doch im allgemeinen Interesse, dass die Erschließungsstraße nunmehr ausgebaut wird. Der Konflikt ist zu lösen. Ich will ja auch, dass das einvernehmlich läuft", sagt Daniels.

Immerhin gibt es Dialogbereitschaft: Bürgermeister Daniels hat angekündigt, auf eine schriftliche Eingabe der Anlieger in Abstimmung mit den Ratsmitgliedern antworten zu wollen: "Wir werden diesen schriftlichen Widerspruch im Gemeinderat behandeln und dann werden die Anlieger selbstverständlich informiert."