Offene Geschäfte an Muttertag: Trierer Händlerin findet das unverschämt

In Trier werden am Muttertag die Geschäfte geöffnet. Manche Händler sprechen von einer "Ohrfeige" für arbeitende Mütter und lassen ihren Laden geschlossen.

Anja Güntepe steht vor ihrem Laden in der Trierer Innenstadt. Erst vor einigen Wochen hat die 35-Jährige dort ihr Geschäft für Kinderkleidung eröffnet. Die berufstätige Mutter stellt in ihrem kleinen Betrieb vorrangig Frauen mit Kindern ein.

Anja Güntepe aus Trier. Mütter sollten am Muttertag nicht arbeiten müssen, findet die Inhaberin eines Geschäfts für Kinderkleidung. SWR

Dass der verkaufsoffene Sonntag von der Stadt Trier auf den Muttertag gelegt wurde, findet sie falsch. Gerade weil im Einzelhandel viele Frauen beschäftigt seien, erklärt Güntepe.

"An diesem Tag die Mütter auch noch bewusst zur Arbeit zu schicken, finde ich unverschämt."

Das habe sicherlich ein Mann entschieden, spekuliert Güntepe. Ohne böse Absicht, fügt sie hinzu. Aber es sei einfach nicht zu Ende gedacht. Wieder einmal, so die junge Frau.





Wer hat den Muttertag erfunden? Die Ursprünge des Muttertags gehen bis in die Antike zurück. Hier gab es in Griechenland Verehrungsrituale für die Zeus-Mutter Rhea. Bei den Römern gab es später den Kybele- und Attiskult. Den Muttertag wie wir ihn kennen, hat 1907 die engagierte Christin Anna Marie Jarvis in den USA eingeführt. Was zunächst als Ehrung für ihre eigene verstorbene Mutter gedacht war, wurde zu einer gesellschaftspolitischen Bewegung. 1914 wurde der Muttertag in den USA am zweiten Sonntag im Mai zum ersten Mal als nationaler Feiertag begangen. Die Bewegung schwappte nach Europa über. Ironie der Geschichte: Angesichts der zunehmenden Kommerzialisierung kämpfte Jarvis später bis zu ihrem Tod für die Abschaffung des Feiertages in den USA. In Deutschland wurde der Muttertag 1922/23 vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber als unpolitischer Ehrentag etabliert - der Beginn seiner Kommerzialisierung hierzulande. Bis heute werden rund um diesen Tag die größten Umsätze im Blumenhandel gemacht. Die Nazis erklärten 1933 den Muttertag zum öffentlichen Feiertag und luden ihn mit ihrer Rassen-Ideologie politisch auf. Nach dem Krieg wurde er als öffentlicher Feiertag wieder abgeschafft.





Auch andere Einzelhändler aus Trier verärgert

Mit ihrem Ärger über den verkaufsoffenen Sonntag am Muttertag ist die Händlerin nicht allein. Auch Georg Kern, ehemaliger Präsident des Handelsverbands Trier und Inhaber des Musikhauses Reisser, findet klare Worte.

"Im Handel arbeiten vorwiegend Frauen, die meist auch Mütter sind. Für diesen Mitarbeiter-Kreis ist diese Entscheidung eine Ohrfeige."

Patrick Sterzenbach von der City-Initiative Trier e.V. kann den Ärger teilweise nachvollziehen. Er ist einer der Initiatoren des verkaufsoffenen Sonntags.

Attraktives Angebot für Luxemburg-Besucher

Das sei eine Terminentscheidung gewesen, sagt Sterzenbach. Der vergangene Sonntag war der 1. Mai. Außerdem gebe es an diesem Wochenende die Aktion "Wine in the City" in Trier. Die sei auch bis auf den Montag verlängert worden, weil Europatag in Luxemburg sei und dort ein Feiertag.

Patrick Sterzenbach von der City-Initiative Trier ist einer der Initiatoren des verkaufsoffenen Sonntags am 8. Mai. SWR

Für die luxemburgischen Besucher wollte man dieses Angebot mit einem verkaufsoffenen Sonntag zusätzlich attraktiv machen. In der Planung sei den Organisatoren allerdings nicht bewusst gewesen, dass der Muttertag auf dieses Datum fällt, bestätigt Sterzenbach.

"Wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir viel aufzuholen haben. Und da sind solche Termine mit Aktionen für Gäste einfach wichtig für uns als Stadt."

Für Händler wie Georg Kern oder Anja Güntepe sind das keine überzeugenden Argumente. Sie lassen ihre Läden am Sonntag geschlossen und werden den Muttertag feiern.