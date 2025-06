Allein in Deutschland spielen rund 20 Millionen Menschen mindestens ein Mal im Jahr Minigolf. Die älteste Bahn liegt in Traben-Trarbach. Sie feiert jetzt ihren 70. Geburtstag.

Jolein und Jan Willem Homan aus Amersfoort in den Niederlanden machen gerade Urlaub an der Mittelmosel. Da gehört eine Partie auf der ältesten Minigolfanlage Deutschlands in Traben-Trarbach natürlich zum Ferienprogramm.

Ihre Bälle haben sie auf Bahn 14 zurechtgelegt und versuchen über eine kleine Schräge, die Bälle ins Loch zu spielen. Das klappt nach drei Versuchen. Den Ausflug ins Wildbadtal bereut Vater Jan Wilhelm Homan nicht: "Es ist sehr schön hier zu spielen, viele verschiedene Bahnen, idyllisch gelegen zwischen Bäumen und Sträuchern. Die Bahnen sind abwechslungsreich. Alles prima!"

Idee für Minigolfplatz stammt aus der Schweiz

So viel Lob freut den Ersten Vorsitzenden des Minigolf Clubs Traben-Trarbach. Udo Mitscher war noch nicht geboren, als der damalige Krankenhauschefarzt und Vorsitzende des Fußballvereins 1955 mit Freunden Urlaub in der Schweiz machte. Bei der sportlichen Tour lernten sie in Wangen Paul Bogni kennen. Der hatte das Patent und die Lizenz für Minigolfbahnen in der Schweiz.

Die Idee und das Patent für Deutschlands älteste Minigolfanlage stammt aus der Schweiz. SWR Andreas Krisam

Es dauerte nicht lange und die erste Minigolfanlage Deutschlands wurde im Juni 1955 auf einer Sumpfwiesen im Wildbadtal gebaut. Das parkähnliche Flair hat sich die Anlage mit ihren 18 Bahnen bis heute bewahrt. 2014 wurde sie dafür aufwendig saniert.

Das sieht toll aus, sei aber höchst pflegeintensiv, erzählt Udo Mitscher: "Mit dem ganzen Baumbestand, den Blumen, den Sträuchern, das alles muss gepflegt werden. Alleine Rasenmähen ist alle zwei Wochen. Und das ist ein großes Gelände“.

Mingolf ist auch Leistungssport in Traben-Trarbach

Vereinsmitglied Alexander Laux ist seit vielen Jahren ambitionierter Minigolfer und spielt für den Minigolfclub Traben-Trarbach in der dritten Bundesliga. So oft es geht, trainiert er auf der heimischen Bahn.

Der Vereinsvorsitzende Udo Mitscher beim Training. Der Minigolfclub Traben-Trarbach spielt in der dritten Bundesliga. SWR Andreas Krisam

Das Ziel: Mit den verschiedensten Bällen, die der Tagestemperatur angepasst werden, möglichst mit dem ersten Schlag einzulochen. "Die beste jemals gespielte Runde von mir war eine 22. Interessant ist es Runden unter 30 zu spielen", erzählt Alexander Laux. Das sind Zahlen, von denen jeder Gelegenheits-Minigolfer nur träumen kann.

Gute Kombi: Wettkampf und Geselligkeit

Unter freiem Himmel sein, die Geselligkeit, das Entspannen aber auch der Wettkampf - das sei das Schöne, sagen die passionierten Minigolfer. Im Gegensatz zu den Hobby-Mini-Golfern spielen die Bundesliga-Cracks die Bahnen präzise wie ein Uhrwerk. "Also, die können wirklich so gut spielen, dass sie schon vorhersagen können, das wird ein Ass, wenn sie den Ball nur geschlagen haben", sagt Clubchef Udo Mitscher.