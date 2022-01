Die Aufsichtsbehörde ADD in Trier hat für den Verein „Welttierhilfe e.V.“ ein landesweites Verbot zum Spendensammeln erlassen. Nach einer Überprüfung des Vereins darf er in Rheinland-Pfalz auch keine Fördermitglieder mehr werben oder im Internet zu Spenden aufrufen. Die Behörde bittet um Mitteilung, sollte der Verein „Welttierhilfe“ mit Sitz in Oerlinghausen in Nordrhein-Westfalen mit Telefonanrufen versuchen, neue Mitglieder zu werben.