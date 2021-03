per Mail teilen

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD warnt als Landes-Spendenaufsicht vor dubiosen Spendensammlern. Man habe Mitteilung aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich erhalten. Offenbar ist dort trotz eines Verbots im Namen des Vereins für krebskranke Kinder e.V. mit Sitz in Bielefeld/NRW zu Spenden aufgerufen oder Beiträge eingezogen worden. Sie hatte dem Verein vor vier Jahren untersagt, in Rheinland-Pfalz Spenden zu sammeln und öffentlich zu Spenden aufzurufen. Außerdem hatte sie ihm Werbeanrufe untersagt und auch verboten, Förderbeiträge von Konten abzubuchen. Der Verein selbst hat laut ADD mitgeteilt, er betreibe keine Telefonaquise oder Spendeneinzüge in Rheinland-Pfalz.