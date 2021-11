per Mail teilen

Die bundesweiten Lieferengpässe des chemischen Abgasreinigungsmittels Adblue machen auch vielen Speditionen und Busunternehmern in der Region Trier zu schaffen. Nach Angaben der Unternehmer könnten die Engpässe dazu führen, dass viele dieselbetriebene Busse und Lkw schon in wenigen Wochen nicht mehr fahren können.

Adblue werde bei Dieselfahrzeugen eingesetzt, um den Schadstoffausstoß zu reduzieren. Für die kommenden Wochen könnten die Lieferanten nicht immer Lieferzusagen für Adblue machen. Nach Angaben von Branchenvertretern liegt der Grund für den Mangel unter anderem an den stark gestiegenen Erdgaspreisen und den damit einhergehenden gestiegenen Produktionskosten für die Harnstofflösung. Spediteure und Busunternehmer auch aus der Region fordern vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, kurzfristig eine Lösung für das Problem zu finden.