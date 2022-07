ADAC will 2023 neuen Multikopter testen

Der ADAC will die Luftrettung mit sogenannten Multikoptern im kommenden Jahr in Idar-Oberstein testen. Nach Angaben des ADAC handelt sich dabei um ein neu entwickeltes, senkrecht startendes Luftfahrzeug mit mehreren elektrisch angetriebenen Rotoren. Der Multikopter soll in Zukunft den Notarzt beispielsweise zur Unfallstelle bringen. Nach Angaben des ADAC wird aber auch weiterhin der Rettungshubschrauber zum Einsatz kommen, der anders als der Multikopter auch Patienten transportieren soll. Idar-Oberstein ist neben Dinkelsbühl in Bayern eine der zwei Städte in Deutschland, in denen der Multikopter getestet werden soll. Laut ADAC ist die Wahl auf die Städte gefallen, weil sie in einer ländlichen Region mit teils großen Fahrstrecken liegen. Eine Auswertung von mehreren tausend Einsatzdaten habe ergeben, dass in den Regionen die Luftrettung von besonderer Bedeutung sei.