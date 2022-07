Rallye ADAC Mittelrhein startet

Am Freitagnachmittag startet die Rallye ADAC Mittelrhein in Wittlich. Das Zentrum der Rallye liege rund um die Stadthalle Eventum. Laut ADAC Mittelrhein gibt es insgesamt sechs Wertungsprüfungen (WP) an zwei Tagen. Die Wertungsprüfungen sind in der Eifel und auf beiden Seiten der Mosel. Der Großteil der Wertungsprüfungen ist laut ADAC kostenfrei zugänglich. Insgesamt würden mehr als 10.000 Zuschauer erwartet. Die Rallye ADAC Mittelrhein ist einer von sieben Läufen zur Deutschen Rallye- Meisterschaft.