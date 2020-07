Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sieht im geplanten Teilabzug der US-Truppen aus Spangdahlem einen "schweren Schlag". Die CDU-Opposition fordert vom Land nun Hilfe für die Region.

Die Entscheidung aus Washington sei ein schwerer Schlag für die Eifelregion, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, als auch mit Blick auf die in Jahrzehnten aufgebauten freundschaftlichen Beziehungen zwischen Rheinland-Pfälzern und Amerikanern, so Lewentz. "Leider müssen wir uns auch auf den Verlust von deutschen Arbeitsplätzen durch diese Entscheidung der US-Administration einrichten". Das hätten die deutschen Mitarbeiter nicht verdient", sagte Lewentz. Der Standort Spangdahlem ist Arbeitgeber für etwa 670 deutsche Zivilbeschäftigte.

"Hoffnung auf den US-Kongress"

In Spangdahlem sind F16-Kampfjets stationiert, die laut US-Verteidigungsministerium nach Italien verlegt werden sollen. Lewentz sagte, da in der Pressekonferenz von US-Verteidigungsminister Esper nur von Piloten und Mechanikern die Rede gewesen sei, habe er die Hoffnung, dass der Stützpunkt Spangdahlem nicht ganz geschlossen werde. Insgesamt arbeiteten dort rund 5.000 US-Amerikaner.

Lewentz kann sich zudem vorstellen, dass der US-Kongress den angekündigten Teilabzug noch stoppt. Im SWR sagte Lewentz: "Wenn ich amerikanischer Abgeordneter wäre und hätte viel Geld nach Spangdahlem - Milliardenbeträge - gelotst und müsste das gleiche Geld jetzt nach Italien bringen, würde ich mich fragen, was diese Operation soll."

Land will der Region helfen

Der Eifel will die Landesregierung laut Lewentz helfen, einen möglichen Abzug zu kompensieren. Welche Schritte möglich wären, ließ Lewentz weitgehend offen. Das müsse man sehen, wenn man wisse, "was konkret anliegt".

Entscheidung "grundsätzlich falsch"

Die Landesregierung halte die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Truppenabzug für grundsätzlich falsch. Deutschland und insbesondere Rheinland-Pfalz hätten sich mit ihren Stationierungsstandorten stets als verlässliche Partner erwiesen.

Gute Nachricht für Ramstein und Baumholder

Trotz des schweren Einschnitts in Spangdahlem bedeuteten die Verlautbarungen aus Washington mit Blick auf die weiteren Standorte, dass diese nicht in die Pläne einbezogen wurden. "Es ist eine gute Nachricht für Ramstein, Kaiserslautern, Baumholder und die weiteren US-Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, dass diese nicht betroffen sind." Das untermauere deren Bedeutung, so Lewentz.

Unterstützung für die Region verlangt

Die CDU-Opposition im Landtag sieht nach der Entscheidung für den US-Truppenabzug den Bund und die Landesregierung in der Pflicht. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf geht davon aus, dass sich die Landesregierung "vorbereitet und entsprechende Pläne in der Schublade hat. Sie darf die Region nun nicht im Stich lassen." Baldauf nannte die Abzugspläne für Spangdahlem eine "schockierende Nachricht, die geopolitisch nicht nachvollziehbar und vom US-Wahlkampf motiviert sei.

"Purer Wahlkampf auf Kosten der Menschen"

Ähnlich äußerte sich der Bitburger Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder. Der Abzug des F16-Geschwaders sei deshalb besonders ärgerlich, weil er keinen militärischen Vorteil oder sonstigen Nutzen bringe, weder für die Amerikaner, noch für die Nato. "Das ist purer Wahlkampf des US-Präsidenten, der auf Kosten der deutsch-amerikanischen Freundschaft und auf Kosten der Menschen in meiner Heimatregion auf Stimmenfang geht", so Schnieder.

Doch unabhängig davon sind laut Schnieder jetzt die Landesregierung und die Bundesregierung aufgefordert, die Menschen in der Eifel zu unterstützen. Er erwarte, dass die Auswirkungen des Truppenabzugs für die Region durch zielgenaue Maßnahmen abgefedert würden.

Für viele Bürger sei der Entschluss eine persönliche Katastrophe und für die Kommunen eine enorme Herausforderung. Mehr als 800 zivile Arbeitsplätze hingen an der Airbase, so Schnieder, und mehr als 11.000 Amerikaner lebten dort.