Abteimuseum Echternach wird wiedereröffnet

per Mail teilen

Das durch die Flut im Juli beschädigte Abteimuseum Echternach wird an Himmelfahrt wieder eröffnet. Wie das Stadtmarketing Echternach mitteilte, wurde das Museum im Keller eines ehemaligen Abteigebäudes aus dem 18. Jahrhundert renoviert. Das Museum zeigt Faksimileausgaben mittelalterlicher Handschriften, die in der Abtei Echternach von Mönchen gefertigt wurden. Außerdem bietet es einen Überblick über das Leben und Werk des Heiligen Willibrord, der die Abtei Echternach im Jahr 698 gründete. Auf den Heiligen geht die Echternacher Springprozession zurück, die immer am Dienstag nach Pfingsten stattfindet.