Absturzursache von Kleinflugzeug steht fest

Die Ursache des tödlichen Absturzes eines Ultraleichtflugzeugs vor eineinhalb Jahren bei Daun in der Vulkaneifel ist geklärt. Wie die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung mitteilte, geht der Absturz auf missglückte Manöver beim Landen und Durchstarten zurück. In dem Unfallbericht heißt es, dass der Pilot bei der Landung auf dem Flugplatz Daun-Senheld zunächst gebremst, dann aber entschieden habe durchzustarten. Beim Ansteigen sei dann nicht die erforderliche Geschwindigkeit erreicht worden. Das Flugzeug sei außer Kontrolle geraten, zur Seite gekippt und rund 250 Meter hinter der Piste auf den Boden geprallt. Dort habe die einmotorige Maschine Feuer gefangen und sei völlig ausgebrannt. Der 59-jährige Pilot war bei dem Unfall am 12. Juli 2020 ums Leben gekommen, ein 60-jähriger Passagier wurde schwer verletzt.