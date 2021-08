per Mail teilen

Die Museumsnacht ist auch in diesem Jahr abgesagt. Wie eine Sprecherin des Stadtmuseums Simeonstift mitteilte, hängt die Absage mit den Corona-Auflagen zusammen. Eine richtige Museumsnacht sei so nicht möglich. Geplant war die Museumsnacht für den 11. September. Zur letzten Museumsnacht vor zwei Jahren kamen in Trier fast 4000 Besucher. Bei der Museumsnacht öffnen verschiedene Museen ihre Türen bis Mitternacht. Außerdem gab es oft Sonderveranstaltungen wie Musik- oder Kostümführungen.