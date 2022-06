Wenn es richtig heiß wird: Das sind die kältesten Orte in der Region Trier

An den heißen Tagen hilft es manchmal auch, einen kühlen Fuß zu bewahren. Zum Beispiel beim Wassertreten in der Kneipp-Anlage in Beuren im Hochwald. Das Becken wird aus einem Bach gespeist und ist eiskalt. Wer nicht so weit fahren will, kann auch eine der vielen weiteren Kneipp-Anlagen in der Region besuchen, etwa in Kesten an der Mosel, in Malberg in der Eifel oder in Sirzenich.

Kneipp-Verein Trier

Bild in Detailansicht öffnen