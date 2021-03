Luca Biehl aus Pluwig bei Trier geht am Donnerstag in seine mündliche Abiturprüfung. Danach hat der Schüler sein Abitur in der Tasche. Was bedeutet es, im Corona-Jahr seinen Schulabschluss zu machen?

Luca Biehl sitzt im Wohnzimmer seines Elternhauses in Pluwig. Er liest ein paar englische Texte und lernt Vokabeln.

Für seine mündliche Abiturprüfung in Englisch fühlt sich der 18-Jährige gut vorbereitet. Er wirkt entspannt und fröhlich. Auch wenn ein Schulabschluss im Corona-Jahr alles andere als normal ist.

Kein normales Abschlussjahr

Weil es Corona-Fälle in seiner Klassenstufe gab, waren er und seine Mitschüler zwei Wochen in Quarantäne. Außerdem mussten die Schüler mit dem Wechsel von Online- und Präsenzunterricht klarkommen. Eine normales Abschlussjahr, in dem man mit den Freunden viel Zeit verbringt, gemeinsam feiert oder verreist - all das war nicht möglich.

Dennoch habe er Glück gehabt, sagt Luca. Die schriftlichen Prüfungen waren bereits im Januar. Weil davor der Präsenzunterricht noch weitgehend stattfand, konnten sich die Schüler gut darauf vorbereiten. Auch die Vorbereitungen auf die mündlichen Prüfungen seien in seiner Schule, dem Friedrich Wilhelm Gymnasium in Trier, gut gelaufen.

Zwar mussten die Schüler dafür teils im Fernunterricht lernen. Die Prüflinge konnten aber einmal pro Woche in kleinen Gruppen in der Schule unterrichtet werden. Auch die Lehrer hätten sich gut um ihre Schüler gekümmert.

Vorbereitung in jeder Schule anders

Doch das sei nicht in jeder Schule so gelaufen, erzählt Luca. Bekannte hätten ihm berichtet, dass es an deren Schule kaum Präsenzunterricht gegeben habe und dass der intensive Kontakt zu den Lehrern fehlte. Gerade leistungsschwächere Schüler habe dies noch mehr verunsichert, glaubt Luca.

"Dieses Abitur sollte behandelt werden, wie andere Jahrgänge auch." Luca Biehl, Abiturient aus Pluwig (Kreis Trier-Saarburg)

Dass das Abitur im Corona-Jahr als minderwertiger angesehen wird, glaubt der 18-Jährige nicht. Zwar sei den Abiturienten in einigen Punkten entgegengekommen worden - zum Beispiel, dass Themen, die ausschließlich im Fernunterricht behandelt wurden, nicht geprüft werden. Vom Anspruch her seien die Prüfungen aber nicht einfacher gewesen.

Abi-Feier in kleinem Rahmen

Nachdem Luca Biehl seine schriftlichen Prüfungen in Mathe, Physik und Geschichte bestanden hat, kann er nach seiner mündlichen Prüfung am Donnerstag endlich sein Abitur feiern. Auch wenn das in diesen Zeiten schwierig wird. Restaurants haben zu und eine Party mit seinen Mitschülern ist derzeit nicht möglich. Luca will deshalb mit seiner Familie und engen Freunden anstoßen.

"Es ist schade, dass wir nicht gemeinsam den Abschluss feiern können." Luca Biehl, Abiturient aus Pluwig (Kreis Trier-Saarburg)

Der Abiturient hofft, vielleicht im Sommer mit seinen Mitschülern eine Art Abi-Feier nachholen zu können. Gerne wäre er nach dem Abitur ins Ausland gegangen. Er wollte die Welt bereisen oder sich bei sozialen Projekten engagieren. Doch wegen der Corona-Pandemie fällt auch das erstmal ins Wasser.

Pläne für die Zukunft stehen

Trotzdem freut sich der Abiturient aus Pluwig auf seine Zukunft. Im April startet sein dreimonatiger Lehrgang zum Rettungssanitäter. Danach will er ein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen beginnen.

Luca Biehl hofft, dass sich die Corona-Lage schnell verbessert, damit im Sommer wieder ein wenig Normalität einkehrt und die Schüler in den unteren Jahrgängen endlich wieder normal zur Schule gehen können.