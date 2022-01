Abiturprüfungen wieder unter Coronabedingungen

Etwa 1.600 Schülerinnen und Schüler in der Region Trier beginnen heute mit ihrer schriftlichen Abiturprüfung. Die Schulbehörde ADD hat wegen der Coronapandemie ein Hygienekonzept für die bis Ende Januar dauernde Abitur-Prüfungsphase entwickelt, das man umsetze, teilten Schulleiter mit.

An den Tagen vor der Prüfung bekamen die Abiturjahrgänge Fernunterricht online und alle machen vor der Prüfung einen Coronatest. Das Humboldtgymnasium Trier hat, wie viele andere Gymnasien auch, einen Gebäudeteil der Schule für die Abiturprüfung reserviert. Am Gymnasium Hermeskeil wird die schriftliche Abiturprüfung in die Turnhalle verlegt, am Cusanusgymnasium Wittlich teils in die Mensa, damit der Abstand von 2 Metern eingehalten werden kann. Am Geschwister Scholl Gymnasium Daun ist dieser Abiturjahrgang eher klein, so gibt es kein Raumproblem bei den Prüfungen, sagte der Schulleiter. Man erwarte, dass die schriftliche Abiturprüfung unter Coronabedingungen problemlos verlaufe, so wie im vergangenen Jahr auch, sagten die befragten Schulleiter.