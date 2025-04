Es sollte eine ausgelassene Feier werden und endete in Gewalt: Ein Jugendlicher wurde am Rande einer Abifeier in Kröv von einer Gruppe in die Mosel geworfen und dabei verletzt.

Wie die Polizei in Wittlich mitteilte, hatte ein jugendlicher Gast der Feier am Sonntagnacht gegen 3:30 Uhr auf den Treppenstufen an der Moselpromenade gesessen, als eine Gruppe von sechs Leuten auf ihn zukam.

Sie packten ihn an den Armen und Beinen und warfen ihn in die Mosel. Der Junge verletzte sich dabei an den Armen und am Hals.

Unklarheiten bei Abifeier-Angriff: Polizei ermittelt Hintergründe

Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizei nicht um einen Abiturienten, sondern um einen 15-Jährigen, der als Besucher auf der Abiturfeier war. Ob die Täter ebenfalls zur Abifeier gehörten oder zufällig am Moselufer vorbeikamen, ist noch unklar.

Außerdem werde ermittelt, ob es eine Vorgeschichte oder einen Streit gab, der zu dem Angriff geführt haben könnte.

Die Abiturfeier eines Gymnasiums fand nach Angaben der Polizei in der Weinbrunnenhalle "Kröver Nacktarsch" in Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) statt. Die Halle befindet sich direkt am Moselufer. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.