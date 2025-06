Ausrangierte Klamotten sollen in der Region Trier noch in diesem Jahr vom Abfallzweckverband A.R.T. abgeholt werden. Die Verbandsversammlung muss das aber noch beschließen.

Es ist ein Bild, das man in der Region Trier immer häufiger sieht: Altkleider-Container, die überlaufen. Die Sammelboxen gehören in der Regel gemeinnützigen Organisationen oder Privatunternehmen. Die verkaufen die gebrauchten Textilien, um damit Geld zu verdienen. Doch das wird immer schwieriger.

Altkleider lassen sich nicht mehr gut verkaufen

Mit diesem Problem muss sich jetzt der Zweckverband Abfallwirtschaft in Trier (A.R.T.) auseinandersetzen. Weil der Markt für gebrauchte Kleidung nach Angaben eines Sprechers nahezu zusammengebrochen ist und sich deshalb die Container immer weiter füllen, muss der A.R.T. jetzt einspringen.

Ein neues Gesetz schreibt außerdem vor, dass möglichst viele Textilien wiederverwertet werden sollen. Deshalb sollen alte Pullover und Co. extra gesammelt werden. So soll vermieden werden, dass sie in der Restmüll-Tonne landen, wo sie verbrannt werden. Bisher sammelten die meisten Organisationen die Altkleider in Containern. Der A.R.T. habe aber festgestellt, dass diese Plätze häufig als Müll-Abladeplätze missbraucht würden. Er will deshalb andere Wege gehen.

Säcke für Altkleidersammlung

Daher sollen die Altkleider zweimal im Jahr vor der Haustür abgeholt werden. Dazu plant der A.R.T, transparente Säcke zu verteilen. Weiterhin können Altkleider aber auch an allen Wertstoffhöfen abgeben werden. Die gibt es zum Beispiel in Trier, Wittlich, Mertesdorf, Sehlem oder Walsdorf.

A.R.T plant mit mehr Gebühren

Der Zweckverband A.R.T. geht davon aus, dass die Sammlung ihn etwa eine Million Euro kosten wird. Das beinhalte die Kosten für die Säcke, die Fahrzeuge und Personal. Und auch das Geld für die Wiederverwertung.

Der A.R.T. gebe dafür die Textilien an spezielle Firmen ab. Alle diese Kosten müssten über die Abfallgebühren finanziert werden. Man kalkuliere derzeit mit etwa 1,50 Euro mehr pro Einwohner und Jahr an Mehrkosten. Das könne auch über eine Erhöhung der Müllgebühren finanziert werden.