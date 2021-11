Ab sofort 3 G bei Abfallverband Region Trier

An allen Standorten des Abfallverbands Region Trier ART gilt ab sofort wegen der Coronapandemie die 3 G Regel. Das teilte der Abfallverband mit. Wer zum Beispiel in Wertstoffhöfen Abfälle abgeben will, muss nachweisen, dass er getestet, geimpft oder genesen ist. Der Nachweis muss den Mitarbeitern vor Ort auf Nachfrage gezeigt werden. Außerdem gilt weiter Maskenpflicht. Die Regel betrifft laut ART die Entsorgungszentren in Mertesdorf, Rittersdorf, Sehlem und Walsdorf und den Wertstoffhof und das Kundenzentrum in Trier.