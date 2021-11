Abentheuer wählt erneut Ortsbürgermeister

per Mail teilen

In der Ortsgemeinde Abentheuer im Kreis Birkenfeld wird morgen die Ortsbürgermeisterwahl wiederholt. Grund ist, dass das Landgericht Bad Kreuznach den Wahlleiter der Kommunalwahl 2019 wegen Wahlfälschung schuldig gesprochen und die Wahl für ungültig erklärt hat.

Das Landgericht Bad Kreuznach verhängte im Berufungsverfahren gegen den ehemaligen Wahlleiter zudem eine Geldstrafe von 4.800 Euro. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Wahlleiter der Kommunalwahl 2019 die Bewerbung der später gewählten Bürgermeisterin entgegennahm, obwohl sie diese zu spät eingereicht hatte. Nach Angabe der Kreisverwaltung Birkenfeld durfte die Bürgermeisterin nach dem Urteil ihr Amt nicht mehr ausüben. Sie tritt jedoch jetzt erneut an und ist laut Verwaltung die einzige Kandidatin bei der Wiederholungswahl.