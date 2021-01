Die Sparkasse Trier hat 60.000 Privatkunden irrtümlicherweise eine Kartengebühr von 6,90 Euro vom Konto abgebucht. Wie ein Sprecher der Bank mitteilte, handelte es sich um einen technischen Fehler.

Viele Kunden der Sparkasse Trier wunderten sich in der ersten Januarwoche, als sie auf ihren Kontoauszug schauten. Von ihrem Konto wurde eine Kartengebühr in Höhe von 6,90 Euro abgebucht, obwohl eine EC-Karte bei dem betroffenen Kontomodell nichts zusätzlich kostet.

Fehlbuchung einer externen Firma

Handelte es sich dabei um eine versteckte, vorher nicht kommunizierte Gebührenerhöhung? Ein Sprecher der Sparkasse Trier stellt die Sache gegenüber dem SWR klar: "Der Fehler lag nicht bei uns im Haus." Es handelte sich demnach um die Fehlbuchung eines externen IT-Dienstleisters.

Beträge wieder zurückgebucht

Der Buchungs-Fehler sei bei einer internen Überprüfung schnell aufgefallen, so der Sprecher. Die irrtümlich abgebuchten Beträge seien den Kunden innerhalb weniger Tage wieder zurückgebucht worden. Den Kunden seien durch den Fehler keine Kosten entstanden. Bei den betroffenen Kunden handelt es sich demnach um Kunden des Kontomodells "Giro Comfort". Eine Sparkassen-Card ist bei diesem Modell ohne separate Gebühr enthalten.

"So etwas darf nicht passieren." Sprecher Sparkasse Trier

Gespräche mit Dienstleister geführt

"So etwas darf nicht passieren", so der Sprecher der Sparkasse Trier. Man habe nach der Panne Gespräche mit dem IT-Dienstleister geführt, um solche Fehler in Zukunft auszuschließen. Andere Sparkassen in der Region Trier sind nach SWR-Recherchen nicht von den fehlerhaften Abbuchungen betroffen.