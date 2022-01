Abriss des Vitelliusbades in Wittlich geht los

per Mail teilen

In Wittlich haben am Montag die Abrissarbeiten des Vitelliusbades begonnen. Die Stadt plant, das bisherige Hallen- und Freibad zu einem ganzjährig nutzbaren Kombibad umzubauen. Das ist umstritten.

Das marode Hallenbad wird ab heute Vormittag entrümpelt und entkernt. Das dauert laut Stadt insgesamt etwa drei Wochen. Danach rollen dann die Bagger an und das 50 Jahre alte Gebäude wird abgerissen.

Der Abriss des Vitelliusbad Wittlich hat begonnen. SWR

Eine Bürgerinitiative hatte sich erfolglos für den Erhalt des Freibades in seiner bisherigen Form eingesetzt, weil die Wasserfläche außen verkleinert werden soll. Zuletzt lehnte das Oberverwaltungsgericht in Koblenz einen Eilantrag gegen den Abriss ab. Damit wurde ein Urteil des Trierer Verwaltungsgerichts bestätigt. Das neue, kombinierte Hallen- und Freibad in Wittlich soll etwa 20 Millionen Euro kosten.

Stadtrat Wittlich wies Bürgerbegehren bereits im April 2021 ab

Im Juli 2020 hatte der Stadtrat Wittlich beschlossen, das vorhandene Hallenbad zu einem Kombibad umzubauen. Dazu sollten die Freibadbecken kleiner werden. Im Oktober letzten Jahres wehrte sich eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben und reichte ein Bürgerbegehren ein. Dieses sah vor, dass die Beckengröße des Freibades zu erhalten. Im April dieses Jahres hat der Stadtrat das Bürgerbegehren jedoch abgelehnt. Daraufhin klagte die Initiative vor dem Verwaltungsgericht.

Insgesamt sammelte die Bürgerinitiative 1.400 Unterschriften. Sie wollte damit erreichen, dass die Wittlicher Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft des Bades mitentscheiden dürfen.