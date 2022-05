Auto auf A1 ausgebremst und im Rückwärtsgang gerammt

per Mail teilen

Der Fahrer eines Transporters hat auf der A1 kurz hinter Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) einen Pkw ausgebremst und anschließend im Rückwärtsgang gerammt. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, waren beide Wagen zunächst auf der linken Spur unterwegs. Der Transporter überholte den Pkw illegal rechts, setzte sich vor diesen und trat dann auf die Bremse bis beide Wagen zum Stehen kamen. Laut Polizei öffnete der Transporterfahrer anschließend seine Tür, schaute nach hinten und fuhr rückwärts gegen den anderen Wagen. Anschließend sei der Transporter in Richtung Koblenz entkommen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls gegen 18:15 Uhr, sich zu melden. Ob es Verletzte gab und wie hoch der Schaden an dem gerammten Pkw ist, teilte die Polizei nicht mit.