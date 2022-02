A1 muss kurzzeitig gesperrt werden

per Mail teilen

Die A1 wird heute ab circa 11 Uhr vor der Anschlussstelle Salmtal in Fahrtrichtung Koblenz für kurze Zeit voll gesperrt. Wegen eines Unfalls vom vergangenen Sonntag soll dort mit einer Drohne der Unfallabschnitt vermessen werden. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den Unfallhergang zu klären. Während des Drohneneinsatzes darf die Strecke nicht befahren werden. Die Polizei geht von rund 20 Minuten aus. Bei dem Unfall am Sonntagabend waren mehrere Menschen verletzt worden.