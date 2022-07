Zeitweise Sperrungen an Anschlussstelle auf A1-Baustelle

per Mail teilen

Auf der A1 an der Anschlussstelle Mehring kommt es ab Samstag bis zum 18. Juli immer wieder zu zeitweisen Sperrungen der Zufahrt in Fahrtrichtung Saarbrücken. Grund ist nach Angaben der Autobahn GmbH die weiter andauernde Erneuerung der Fahrbahn. Bis zur letzten Juliwoche sollen demnach die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Saarbrücken beendet werden. Danach beginnt der dritte und letzte Bauabschnitt auf der Gegenfahrbahn Richtung Köln. Weil dafür die Verkehrsführung über die Baustelle geändert werden müsse, kommt es zu den genannten Sperrungen.