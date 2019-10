Zemmer-Rodt einen Tag nach dem F 16 Absturz

Ein Kampfjet F-16 kann mit über 2000 Stundenkilometern knapp unter den Wolken entlang rasen. Am Mittwoch ist so ein Jet mitten im Flug mit seinen 20 Tonnen abgestürzt, nicht weit von Trier bei dem Eifelort Zemmer. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten, die Maschine zerschellte in einem Wald. So hat eine Frau den Absturz erlebt.