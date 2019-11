Nach dem Absturz eines amerikanischen Kampfjets der Air Base Spangdahlem wurden in den von der Bundeswehr entnommenen Bodenproben keine Schadstoffe gefunden. Das teilte ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr mit. Es seien sowohl an der Unfallstelle in der Nähe von Zemmer als auch im Umkreis von 300 Metern Proben entnommen worden. Um ein Risiko auszuschließen, werde man in zwei bis drei Wochen Wasser und Boden erneut untersuchen.