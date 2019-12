Durch die Regenfälle der vergangenen Tage sind die Pegelstände der Flüsse in Rheinland-Pfalz gestiegen. Wegen Hochwassers an der Mosel musste die Polizei Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Dauer 0:28 min Hochwasser an der Mittelmosel Die Regenfälle der vergangenen Tage haben den Pegelstand an der Mittelmosel ansteigen lassen. Eine Unterführung wurde gesperrt.

An der Mittelmosel wurden am Sonntag vorsorglich erste Parkplätze am Flussufer geräumt. Das teilte die Polizei in Zell mit. Außerdem wurde eine Unterführung in Enkirch (Kreis Bernkastel-Wittlich) wegen Hochwassers gesperrt. Der Grund: Der Pegelstand bei Zeltingen-Rachtig stieg auf über sechs Meter an.

Das Hochwassermeldeamt rechnet aufgrund der vorhergesagten Niederschläge in diesem Bereich mit Pegelständen zwischen 6,50 und 7 Metern. Den Schätzungen zufolge bleiben sie bis Montagabend auf diesem Niveau.