Vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz ist das Verfahren über Radarfallen zu Ende gegangen. Bis Ende des Monats will das Gericht eine Entscheidung bekannt geben. Es geht um die Frage, welche Daten mobile Blitzgeräte speichern müssen. Der Kläger beanstandet, dass in seinem Fall aus den gespeicherten Messdaten nicht zu sehen sei, ob der Blitzer an der A1 bei Wittlich fehlerfrei gearbeitet habe. Das Urteil könnte Auswirkungen auf mobile Blitzeranlagen in ganz Rheinland-Pfalz haben.