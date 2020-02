per Mail teilen

Das Amtsgericht Wittlich hat einen Mann, der geplant hat, seinen Sohn zu missbrauchen, zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Laut Staatsanwaltschaft hatte der im Gefängnis sitzende Mann seine Ehefrau in einem Brief aufgefordert, eine positive Einstellung zum sexuellen Missbrauch von Kindern zu entwickeln. Weiter hatte er geschrieben, dass er vorhabe, kinderpornografische Fotos von seinem einjährigen Sohn zu machen. Der Brief fiel bei der Postkontrolle im Gefängnis auf.