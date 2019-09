Zu den MINT-Aktionstagen erwartet die Industrie- und Handelskammer Trier heute und morgen in Wittlich mehr als 150 Schüler. Sie können in Workshops technische Berufe erproben. Dazu werden 3D-Druck, Elektrotechnik, Chemie und Robotik vorgestellt. Außerdem können die Schüler in einem Forum Unternehmer treffen. Nach Angaben eines IHK – Sprechers gibt es trotz sehr guter Chancen auf dem Arbeitsmarkt in der Region Trier in den MINT-Berufen nicht genügend Nachwuchs.