Bei einem Überholvorgang auf der A1 in Richtung Saarbrücken hat sich ein Autofahrer am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann zwischen Hasborn und Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) ein Auto überholt. Beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in die Böschung. Dann überschlug sich der Wagen. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Die A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken musste kurzzeitig gesperrt werden.