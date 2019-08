Das Amtsgericht Wittlich hat am Donnerstag eine wegen Bandendiebstahls angeklagte Frau zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die 37-Jährige hatte im April 2012 in einem Modegeschäft in Bitburg Waren im Wert von rund 4.700 Euro gestohlen. Außerdem entwendete sie in einem Geschäft in Wittlich Parfums für rund 1.200 Euro. Die Frau beging die Diebstähle zusammen mit anderen Personen.