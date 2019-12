Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat in der Christmette an Heiligabend Veränderungen des Lebensstils der internationalen Gemeinschaft angemahnt.

Die Welt brauche eine Erneuerung, "damit wir uns nicht gegenseitig blockieren und zerstreiten, damit gutes Leben für alle Menschen möglich wird, heute und morgen", sagte Ackermann im Trierer Dom. Die Weihnachtsbotschaft weise hierzu den Weg.

Ackermann hebt Maria 2.0 und Fridays for Future hervor

2019 seien viele Menschen auf die Straße gegangen, um sich für Veränderungen und Reformen einzusetzen, etwa in Venezuela, Hongkong oder in Bolivien, dem Partnerland des Bistums. Ackermann nannte auch die jungen Leute, die weltweit freitags für den Klimaschutz demonstrieren, oder auch die katholische Reformbewegung Maria 2.0.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Harald Tittel/dpa

Gleichzeitig gebe es diejenigen, die gegen bestimmte Reformen seien. "Oft stehen Gruppen und Kräfte in ihren Anliegen gegeneinander, und so kommt eine wirkliche Veränderung kaum voran." Deutlichstes Beispiel dafür seien die Verhandlungen um einen wirksamen Klimaschutz. "Was gibt uns die Kraft zu positiver Veränderung, so dass wir gut und richtig leben können", fragte der Bischof, "als einzelne, als Familien, als Gesellschaft, als internationale Gemeinschaft; und das nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Generationen?"

Weihnachtspredigt: Veränderung braucht keine Katastrophe

Als Christ finde er die Antwort im Glauben und gerade auch in der Botschaft des Weihnachtsfestes. "Wenn nämlich Gott selbst in diese Welt kommt, wenn er also nicht bloß der bleibt, der die Welt erschafft, der ihr erhabenes Gegenüber ist, der von außen und oben Weisungen gibt, sondern wenn er selbst in sie eingeht, dann ändert sich alles."

Erneuerung werde damit möglich "mitten in den bestehenden Verhältnissen der Zeit", so der Bischof. Allerdings nicht dadurch, dass Gott die "Reset-Taste" drücke oder eine Sintflut schicke. Veränderung brauche nicht erst die Katastrophe. Vielmehr schenke sich Gott selbst dem Menschen als Kraft zur Veränderung. Ziel sei eine Zukunft, in der Friede zwischen Mensch und Schöpfung sei, betonte Ackermann.