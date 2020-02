Viele Rathäuser in der Region sind an Weiberfastnacht von Prinzenpaaren und Möhnen gestürmt worden. Zehntausende Narren feierten ausgelassen auf den Straßen und Plätzen in der Region Trier.

Dauer 1:08 min Weiberdonnerstag in der Region Trier Die Rathäuser in der Region sind an Weiberfastnacht von Prinzenpaaren und Möhnen gestürmt worden. Zehntausende Narren feierten ausgelassen auf den Straßen und Plätzen in der Region Trier.

In vielen Orten haben verkleidete Narren traditionell die Rathäuser gestürmt. In Trier wurde um kurz vor 11 Uhr das Rathaus gestürmt. Bunt verkleidet rückten die Narren an und forderten den Stadtschlüssel heraus. Die Narren haben jetzt symbolisch bis Aschermittwoch die Macht über die Stadt. Anschließend startete eine Fastnachtsparty auf dem Trierer Hauptmarkt.

Narren auch im Hunsrück und in Eifel unterwegs

Auch an der Mosel wurden Verwaltungen und Rathäuser gestürmt - zum Beispiel in Zell und Bernkastel-Kues. In der Eifel haben vor allem verkleidete Frauen, so genannte Möhnen, das Sagen. Am Nachmittag wurden auch sie Rathäuser gestürmt - zum Beispiel in Kyllburg. In Veldenz an der Mosel und in Hoxel im Hunsrück starteten an Weiberdonnerstag auch Fastnachtsumzüge.

Polizei: Bislang keine größeren Zwischenfälle

Die Feiern an Weiberdonnerstag auf dem Trierer Hauptmarkt sind aus Sicht der Polizei bis zum frühen Donnerstagabend weitgehend friedlich verlaufen. Es habe zwei Strafanzeigen gegeben - eine wegen Körperverletzung und eine wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem seien einige Störenfriede vom Platz verwiesen worden.

SWR Reporter berichten in Blog

Die SWR Reporter waren an Weiberfastnacht an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück unterwegs. Die besten Fotos und Videos gibt es hier im Blog: