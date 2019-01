per Mail teilen

Starkregen, Wassermassen, Hagel: An einigen Orten in der Region Trier haben starke Unwetter dieses Jahr für Verwüstung gesorgt. Die erschreckenden Bilder haben viele beschäftigt.

Ende Mai rauscht eine Flutwelle durch die Verbandsgemeinde Herrstein. Mehrere Orte werden überschwemmt, Autos und Geröll werden mitgerissen, hunderte Häuser werden geflutet. Es muss Katastrophenalarm ausgelöst werden. Menschen werden zum Glück nicht verletzt, doch die Schäden gehen in die Millionen.

Aufräumarbeiten in Herrstein Die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter in Herrstein sind ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn der Schlamm härtet bei der großen Hitze schnell aus. Die Politiker diskutieren derweil über Wege zur Hilfe.

Hagel in der Vulkaneifel

Ebenfalls Ende Mai hagelt es plötzlich in der Vulkaneifel. Rund dreißig Minuten lang prasselt es auf die Erde. Zentimeterhoch liegt der Hagel auf den Straßen und verwandelt die Vulkaneifel in eine Winterlandschaft.

Hagel in der Vulkaneifel Ein dreißigminütiger Hagelsturm bei Daun in verwandelte die Straße zwischen den Ortschaften Darscheid und Gefell in eine Winterlandschaft. Helfer blieben bei Rettungsversuchen selber im Eis stecken.

Hochwasser am Biersdorfer Stausee und Lünebacher Zoo

Am 1. Juni trifft ein Unwetter den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Bäche und Flüsse schwellen an, Dörfer und Campingplätze werden überschwemmt. Der Biersdorfer Stausee ist schließlich so voll, dass kontrolliert Wasser abgelassen werden muss. Auch auf die Gefahr hin, dass die dahinter liegenden Dörfer das Hochwasser abbekommen.

Besonders dramatisch ist die Lage im Eifelzoo in Lünebach. Der kleine Zoo wird zu großen Teilen überschwemmt. Eine Zeit lang gehen die Rettungskräfte davon aus, dass gefährliche Tiere ausgebrochen sein könnten. Die Großkatzen sind, wie sich später rausstellt, die ganze Zeit in ihren Gehegen. Doch viele Tiere des Zoos ertrinken, ein Bär wird erschossen. Die Aufräumarbeiten dauern Monate. Mitte August kann der Eifelzoo schließlich wieder eröffnet werden.

Eifelzoo

Das Unglücksdorf: Starkregen in Trassem

Trassem (Kreis Saarburg) wird gleich drei Mal innerhalb eines Monats überschwemmt: Auch hier laufen Keller und Häuser voll, Schlammmassen drängen sich durch das Dorf. Die betroffenen Anwohner können nicht mehr. Doch für den Ort wird ein Hochwasserschutzkonzept erarbeitet, das Trassem in Zukunft vor großen Schäden durch Starkregen schützen soll.