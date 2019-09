Auch Bürger der Verbandsgemeinde Ruwer können ab heute zu bestimmten Zeiten Carsharing machen. Dafür steht ein Elektroauto an der Verbandsgemeindeverwaltung in Waldrach bereit. Allerdings nur außerhalb der Bürozeiten. Während der Öffnungszeiten der Verwaltung wird das Auto ausschließlich als Dienstwagen der Verbandsgemeinde Ruwer genutzt. Interessierte Bürger müssen sich einmalig bei einem Portal melden. Damit wird das Carsharing-Angebot in der Region Trier etwas ausgeweitet. Bisher ist das Teilen eines Autos in Bitburg, Konz, Saarburg und in Trier möglich. In Trier gibt es zwei Anbieter: die Bahn und die Trierer Stadtwerke mit der privaten Stadtmobil-Gesellschaft. Hier teilen sich 200 Bürger insgesamt elf Autos. Einige davon sind E-Autos.