Am Freitag haben Unwetter in Rheinland-Pfalz für Schäden gesorgt. Auch am Samstag soll es schlechtes Wetter geben. Das hat jetzt Folgen für ein Konzert der Sängerin Katie Melua.

Der Veranstalter "Popp Concerts" hat mitgeteilt, dass das von SWR1 präsentierte Katie Melua-Konzert am Samstagabend in Trier vom Amphitheater in die Arena Trier verlegt wird. Als Grund nannte er eine Unwetterwarnung. Die Sicherheit der Zuschauer und Künstler sei im Amphitheater nicht zu gewährleisten gewesen.

Wie der Veranstalter auf Facebook mitteilte, ist der Einlass für das Konzert um 19:30 Uhr. Der Auftritt soll dann um 20:30 Uhr beginnen. DieVerzögerung ergebe sich aus dem "logistischen Aufwands" der Verlegung.

Die georgisch-britische Sängerin bat auf Twitter für Verständnis und entschuldigte sich für mögliche Unannehmlichkeiten.

Auch Herr der Ringe-Konzert verlegt

Auch das für Sonntag geplante Konzert "Der Herr der Ringe" wird in die Arena verlegt. Einlass ist um 19 Uhr.

Die Eintrittskarten für beide Konzernte behalten ihre Gültigkeit. Auch die Sitzplätze sollen gleich bleiben.

Kartenrückgabe möglich

Wer wegen der Verlegung die Konzerte nicht mehr besuchen will, kann seine Karten bis zum 3. August an den Vorverkaufsstellen zurückgeben, in denen die Tickets gekauft wurden.

Am Freitagabend hatten Unwetter für erhebliche Schäden in Rheinland-Pfalz gesorgt. Dächer wurden in vielen Regionen abgedeckt. Bäume stürzten um, beschädigten Autos und versperrten Straßen. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand.